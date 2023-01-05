شبورة وانخفاض حرارة.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم الخميس

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.







وقالت الهيئة، إن الانخفاض فى درجات الحرارة مستمر، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن درجات الحرارة اليوم الخميس، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12. الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13. مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14. سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08. قنا العظمى 20 درجة والصغرى 09. أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

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