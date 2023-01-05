الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية والتنموية بسوهاج.. اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 08:29 صباحاً - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات القومية و التنموية فى محافظة سوهاج

من بينها مستشفى جامعة سوهاج الجديدة ، و 5 مشروعات جديدة لمياه الشرب ، و أول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ومشروعات الإسكان الاجتماعي .

" مستشفى سوهاج "

تعد مستشفى سوهاج صرحا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى ، ومحافظات جنوب الصعيد، وتضم المستشفى 16 غرفة عمليات، و28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرًا للعناية المركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، و32 ماكينة غسيل كلوي، والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية .

" 5 مشروعات جديدة لمياه الشرب "

كما سيتم افتتاح 5 مشروعات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والجدير بالذكر ان محافظة سوهاج شهدت طفرة كبيرة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

لتقديم أفضل الخدمات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقد تم تخصيص 2.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "

ومن بين هذه المشروعات التى سيتم افتتاح مشروعات صرف صحى لقرى حاجر مشطا والصفيحة ونزالى داود والشيخ رحومة بمركز طهطا، وافتتاح محطة مياه الأحايوة شرق ومحطة الصوامعة شرق بمركز أخميم، ومحطة مياه بيت علام بمركز جرجا، بجانب تنفيذ مشروعات وصلات مياه شرب وصرف صحى، وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد بقيمة 295 مليون جنيه، وتنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحى وإحلال أبواش حريق ونقاط ربط وخطوط مياه.

"أول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة "

كما سيتم الإعلان عن أول قرية نموذجية على مستوى المحافظة. وتعد قرية «أم دومة» التي تقع بمركز طما، شمال المحافظة، تم الإعلان عنها كأول قرية نموذجية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

" مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة "

ويضم مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 178 وحدة بالمنطقة الصناعية غرب جرجا جنوب المحافظة.

و يُعد أكبر مجمع صناعي تشهده المحافظة في الفترة الأخيرة، ويُعد أحد أهم الإنجازات في مجال التنمية الصناعية بالمحافظة، و مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا، مقام على مساحة 65 فدانًا بتكلفة بلغت 858 مليونًا و300 ألف جنيه، ويضم 178 وحدة صناعية، ضمن المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والتي تهدف إلى تشجيع الصناعة والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما توصيل جميع المرافق للوحدات الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء المبنى الإداري للمجمع الصناعي وتنفيذ أعمال الرصف والتخطيط، وأعمال اللاند سكيب، وحظيت الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة غرب جرجا بالجهد المتميز في إنجاز المشروع وإتاحة الفرصة لشباب المحافظة للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية، وأن هذا المجمع المتميز يعد فخرا لمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

" مشروعات الإسكان الاجتماعي"

و تقع مدينة سوهاج الجديدة، على مساحة 30351.01 فدان داخل إقليم محافظة سوهاج

و تشمل تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومستشفى لعلاج الأطفال "شفاء الأورمان"، وأسواق تجارية، ومشروعات كهرباء، ومرافق "مياه وصرف صحي" وطرق ومبانٍ خدمية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى.

والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة (نموذج 3 غرف + صالة ) بالمرحلة الخامسة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق بمنطقة التوسعات الجنوبية، وجارٍ إسناد تنفيذ المشروعات الخدمية لاستكمال مكونات المشروعات.