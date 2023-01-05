حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 5-1-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5-1-2023

مهنياً: بانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية التى يجب أن تعرف كيف تستفيد منها كي تحقق النجاح المنشود.

عاطفياً: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة.

صحياً: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيداً.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 5-1-2023

مهنياً: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل.

عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.

صحياً: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك .

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 5-1-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مفاجآت كثيرة وسارّة لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعاً وإقداماً على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.

عاطفياً: برج الجوزاء الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريباً.

صحياً: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متلفة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5-1-2023

مهنياً: تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل.

عاطفياً: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها.

صحياً: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 5-1-2023

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين، فقد تسمع ما لا يعجبك ويبقيك في حال من الانزعاج.

عاطفياً: تتوق إلى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك.

صحياً: كن على ثقة تامّة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتماً تأتي بالنتائج المرجوة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 5-1-2023

مهنياً: عليك التحضير جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك، والتي قد لا تتكرر إلا بعد سنوات.

عاطفياً: برج العذراء ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيباً وتوبيخاً منه.

صحياً: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 5-1-2023

مهنياً: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ.

عاطفياً: تطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط كنت قد خططت له.

صحياً: لا تكثر من حصص المشي صعوداً فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 5-1-2023

مهنياً: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة.

عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك.

صحياً: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-1-2023

مهنياً: يوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداً.

عاطفياً: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره.

صحياً: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعاً قبل تفاقم الوضع

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5-1-2023

مهنياً: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.

عاطفياً: يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.

صحياً: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 5-1-2023

مهنياً: أخيراً تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تماماً.

عاطفياً: الحبيب يقدّر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه، وهو سيظهر لك ذلك قريباً.

صحياً: نوّع في فطورك وابدأ يومك بممارسة الرياضة وبشرب كوب من العصير الطازج.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5-1-2023

مهنياً: لا تقم اليوم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع على بساط البحث مهما يكن مهماً ومفيداً لك، وكن حذراً من التقلبات 50

عاطفياً: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائماً.

صحياً: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من السهرات الطويلة لأنها تنهكك جسدياً.