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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 5-1-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5-1-2023

مهنياً: بانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية التى يجب أن تعرف كيف تستفيد منها كي تحقق النجاح المنشود.

عاطفياً: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة.

صحياً: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيداً.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 5-1-2023

مهنياً: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل.

عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.

صحياً: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك .

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 5-1-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مفاجآت كثيرة وسارّة لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعاً وإقداماً على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.

عاطفياً: برج الجوزاء الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريباً.

صحياً: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متلفة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5-1-2023

مهنياً: تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل.

عاطفياً: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها.

صحياً: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 5-1-2023

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين، فقد تسمع ما لا يعجبك ويبقيك في حال من الانزعاج.

عاطفياً: تتوق إلى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك.

صحياً: كن على ثقة تامّة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتماً تأتي بالنتائج المرجوة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 5-1-2023

مهنياً: عليك التحضير جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك، والتي قد لا تتكرر إلا بعد سنوات.

عاطفياً: برج العذراء ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيباً وتوبيخاً منه.

صحياً: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 5-1-2023

مهنياً: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ.

عاطفياً: تطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط كنت قد خططت له.

صحياً: لا تكثر من حصص المشي صعوداً فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 5-1-2023

مهنياً: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة.

عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك.

صحياً: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-1-2023

مهنياً: يوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداً.

عاطفياً: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره.

صحياً: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعاً قبل تفاقم الوضع

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5-1-2023

مهنياً: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.

عاطفياً: يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.

صحياً: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 5-1-2023

مهنياً: أخيراً تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تماماً.

عاطفياً: الحبيب يقدّر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه، وهو سيظهر لك ذلك قريباً.

صحياً: نوّع في فطورك وابدأ يومك بممارسة الرياضة وبشرب كوب من العصير الطازج.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5-1-2023

مهنياً: لا تقم اليوم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع على بساط البحث مهما يكن مهماً ومفيداً لك، وكن حذراً من التقلبات 50

عاطفياً: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائماً.

صحياً: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من السهرات الطويلة لأنها تنهكك جسدياً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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