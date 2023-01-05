طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أهم التقلبات الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقعت الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا على أغلب الأنحاء.





حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن هناك سقوطا لـ الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 19 11

6 أكتوبر 19 11

بنها 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 19 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 10

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 12

نخل 17 06

كاترين 15 04

الطور 22 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 23 14

الاسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 19 14

السلوم 18 10

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 13

حلايب 21 14

أبو رماد 20 13

رأس حدربة 22 13

الفيوم 20 09

بنى سويف 19 09

المنيا 19 09

أسيوط 20 08

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

الوادى الجديد 22 08

أبوسمبل 20 09