طرق وكهرباء وتغطية ترع.. سوهاج تتجمل فى 8 سنوات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من طريق بنجا بطول 3 كيلو مترات وبتكلفة 800 ألف جنيه، شاملة أعمال تغطية الترعة المجاورة، ورفع كفاءة الطرق الفعلية، ورفع المستوى البيئى.
ولفت إلى أنه تم تشغيل لوحة توزيع كهرباء بنجا بتكلفة 55 مليون جنيه ضمن الخطة الذكية لقطاع كهرباء سوهاج، كما تم إنشاء الطريق الدائرى "بحر أو كحلة"، بطول 4 كيلو مترات بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويشمل تغطية الترعة المجاورة وأعمال الرصف وازدواج الطريق.
وأشار إلى أنه تم إنشاء بوابة مدخل مدينة طهطا البحرى بتكلفة 2 مليون جنيه، وشملت أعمال البوابة تجميل ورصف وازدواج الطريق، وتغطية الترعة المجاورة، وأعمال الإنارة والكهرباء.
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