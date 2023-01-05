هتبقي مليونير.. بنك مصر يطرح شهادة بعائد 25% اعرف التفاصيل الشهادة الجديدة 2023

هتبقي مليونير.. بنك مصر يطرح شهادة بعائد 25%أعلن بنك مصر عن شهادات ادخار جديدة للعام الميلادي الجاري 2023م بنسب فائدة تصل إلى 22.5% شهريًا و25% سنويًا، حيث صدر هذا القرار اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر يناير للعام الحالي، وتم توفير الشهادة بداية من اليوم ويمكنك أن تحصل عليها من أي فرع من الفروع التابعة للبنك والأقرب لك، وسنتعرف معًا على تلك الشهادات وأنواعها حيث أنها جاءت بعد الاضمحلال الذي حدث لسعر الجنيه المصري بعد أن ارتفع الدولار الأميركي وأحدث أزمة كبيرة في اقتصاد مصراليكم التفاصيل.

التفاصيل الخاصة بشهادات ادخار بنك مصر الجديدة 2023

الشهادة صالحة لمدة عام كامل.

العمل المدرجة فيها هي الجنيه المصري.

سعر الفائدة 22.5% سنويًا و25% شهريًا.

يمكنك أن تحصل عليها من أي فرع في جميع المحافظات ومن خلال القنوات الإلكترونية التابعة للمصرف.

تفاصيل بخصوص شهادات ادخار بنك مصر الجديدة

لم يقم بنك مصر فقط بالإعلان عن شهادات الادخار الجديد وإنما شاركه في ذلك البنك الأهلي المصري، حيث أنه داخل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بدأ الدولار أسعاره ترتفع بشكل ملحوظ جدًا حيث أنه وصل إلى 26 جنيه مصري، وهناك بعض المصادر التي تتوقع استمراره في الزيادة خلال الفترة المقبلة، وكان الهدف الرئيسي من رفع سعر الفائدة هو أن يحصل البنك على عملاء لشراء الشهادات حتى يساعدوا البنك في تخطي الأزمة الحالية بتشجيعهم على الشراء.

ما هي شهادات بنك مصر اليوم