قبل امتحانات نصف العام.. 15 توجيها من وزير التعليم لضبط المنظومة

جدة - نرمين السيد - ووجه الوزير خلال اجتماعه بضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، مشددا على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، كما قدم عدد من التنبيهات من أجل إجراء امتحانات بصورة آمنة وبلا أخطاء مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

توجيهات وزير التعليم لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول

وجاءت توجيهات الوزير لمديرى المديريات التعليمية بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول كالتالى:

- عدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية وتحويل المخالف للمساءلة القانونية.

- الالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل.

- تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعى الامتحان.

- الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

- الالتزام بالمستويات المعرفية فى الورقة الامتحانية لتكون مقسمة: 30% للفهم، 40% للتطبيق، 30% لحل المشكلات والإبداع.

- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة.

- التأكد من مناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.

- وضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسؤولية فى حال وقوع أى خطأ.

- تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الأسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.

- عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا.

- بالنسبة للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، أو المدارس غير المجهزة، تعقد امتحاناتهم ورقيا فى نفس موعد الامتحان الإلكترونى.

- عقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خارج منظومة التابلت قبل إجراء امتحانات المواد الأساسية.

- عقد اجتماع لمسؤولى التطوير التكنولوجى على مستوى المديريات التعليمية لتحديد كافة الاستعدادات ومعالجة أى مشكلات قد تطرأ بالمدارس خلال سير الامتحانات وإعداد تقارير بها.

- الالتزام بعقد امتحانات مواد الهوية القومية: اللغة العربية، التربية الدينية والتربية القومية، بالنسبة للمدارس الدولية والمدارس الرسمية المتميزة، وقيام موجهى المواد بوضع هذه الامتحانات.

- إداراج نقاط التميز والضعف للطلاب بإخطار النجاح.