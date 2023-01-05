رفع 2016 طنا من المخلفات بـ14 مركزا ومدينة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، رفع 2016 طنًا من المخلفات فى 14 مركزاً ومدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.





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