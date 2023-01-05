خطة للتلاميذ الضعفاء وندوات توعية.. برنامج «التعليم» خلال إجازة نصف العام

وخلال اجتماعه بمديرى المديريات التعليمية، لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول، تطرق الوزير إلى خطة الوزارة خلال إجازة منتصف العام الدراسى والفصل الدراسى الثانى.
ومن أبرز توجيهات الوزير، تنفيذ خطة تدريس مكثفة للتلاميذ الضعفاء فى القراءة والكتابة وخاصة فى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، أثناء إجازة نصف العام، تحت إشراف توجيه اللغة العربية بالإدارات التعليمية.
كما وجه الوزير بتنفيذ ندوات توعية ضد مخاطر المخدرات والألعاب الإلكترونية، وأخرى لأولياء الأمور لتوعيتهم بمنظومة التعليم بالصفوف الأولى وأنشطة التوكاتسو، إضافة إلى تفعيل الرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية.
وتطرق الدكتور رضا حجازى، إلى "مجموعات الدعم" أو "مجموعات التقوية" بالمدارس، حيث وجه بتفعيلها لتكون عامل جذب للطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات داخل عدد محدد من المدارس فى كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب واختيار أفضل المعلمين لتدريس المواد المختلفة، ومنح المعلمين مقابل لكل حصة دراسية فى المجموعة فور انتهائها.
وتنتهى امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023، يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، لتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من يوم السبت 28 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023.
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