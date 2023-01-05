عاجل- بعد أمطار الأربعاء.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "من المتوقع انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى".

وأضافت أن الفرصة مهيأة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، لافتة إلى تكوُّن الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود اليوم الخميس طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، لفتت الأرصاد إلى أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.