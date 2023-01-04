حياة كريمة.. كيف أصبحت سوهاج سادس أكثر المحافظات المستفيدة؟ (تفاعلى)

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الخميس، مجموعة من مشروعات حياة كريمة فى سوهاج، التى أنجزتها المبادرة من انطلاقها.
1556 مشروعا هو إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة فى محافظة سوهاج، لتأتى سوهاج فى المرتبة السادسة ضمن أكثر المحافظات المصرية التى تشملها محافظة حياة كريمة، فضلا عن أن 5 محافظات من بين المحافظات الست الأولى فى القائمة، هى محافظات فى الصعيد باستثناء محافظة البحيرة، التى تأتى فى المركز الأول، وبعدها المينا وأسوان وأسيوط وبنى سويف وسوهاج .
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أكثر من 13 قطاعا يشملها مشروعات حياة كريمة فى محافظات سوهاج، ويأتى قطاع الاتصالات فى المركز الأول من حيث عدد المشروعات، إذ تنفذ المبادرة 450 مشروعا فى قطاع الاتصالات.
أما فى المركز الثانى فى عدد المشروعات التى تنفذها حياة كريمة فى محافظة سوهاج فهو قطاع الكهرباء، والذى يستحوذ على 366 مشروع، بينما تستحوذ الصحة على 230 مشروع، فيما يستحوذ قطاع التعليم على 125 مشروع، بين صيانة مدارس وبناء مدارس جديدة.
إنفوجراف
وتشمل مبادرة حياة كريمة فى محافظة سوهاج 181 قرية، وهى ثانى أكثر المحافظات على مستوى الجمهورية، التى تغطى مشروعات مبادرة حياة كريمة قراها المختلفة، بعد محافظة المنيا التى تشمل المبادرة 192 قرية منها.
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