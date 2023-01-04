جدة - نرمين السيد - وستتواجد فرق التواصل المجتمعى التابعة للوزارة للتوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التجمعات، بهدف الحفاظ على الصحة العامة من أخطار التجمعات أثناء الاحتفال بالعيد. كما سيرافق العيادات المتنقلة وفرق التوعية، فريق المكتب الإعلامى للوزارة للتوعية والتوثيق والتصوير، إلى جانب عدد من القنوات الفضائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيادات متنقلة وفرق توعية من وزارة الصحة بمناسبة عيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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