حصاد 2022| زيارات السيسى الخارجية.. مشاركات دولية تعزز مكانة مصر عالميا

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس من خلال هذه الزيارات فى عدد من الأحداث الدولية وهو ما يوضح قدرة الدبلوماسية الرئاسية على التحرك بنشاط بين مختلف دوائر السياسة الخارجية المصرية لتحقيق الصالح الوطنى والمشاركة فى مختلف صناعة القرارات الإقليمية والدولية.

زيارة للإمارات

ففى مطلع عام 2022، زار الرئيس السيسى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا العاصمة أبو ظبى للمشاركة فى جلسة مباحثات رباعية فى قصر الوطن، مع محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى حينها، وحمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبى.

زيارة الصين

ثم قام بزيارة دولة الصين، وذلك لعقد قمة رئاسية مع الرئيس شى جين بينج، وللمشاركة فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين فى العاصمة الصينية بكين، بدعوة من نظيره الصينى.

جولة رئاسية فى أوروبا

ثم توجه الرئيس السيسى إلى أوروبا، وفى أولى محطاته زار مدينة بريست الفرنسية، للمشاركة فى قمة "محيط واحد"، ثم عقد عدة لقاءات ثنائية أبرزها مع نظيره الفرنسى ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية.

المشاركة فى القمة الإفريقية الأوروبية

وفى ثانى محطة فى أوروبا توجه الرئيس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى القمة الإفريقية الأوروبية، حيث عقد العديد من اللقاءات اهمهم كانت استقباله من قبل الملك البلجيكى فيليب بالقصر الملكى ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، ورئيسة البرلمان الأوروبى والرئيس التونسى والرئيس الكينى والرئيس النيجيرى والرئيس السنغالى والرئيس القبرصى وعقد اجتماع مع رؤساء مجالس ادارة كبرى الشركات البلجيكية.

زيارة الكويت

لتعود مرة أخرى إلى المنطقة العربية، حيث زار الرئيس السيسى دولة الكويت وعقد لقاءات ثنائية للتشاور مع أمير دولة الكويت وولى العهد ورئيس الوزراء.

3 زيارات للسعودية

وتوجه السيسى للسعودية ثلاث مرات هذا العام الزيارة الاولى رسمية وتحديدا مدينة الرياض، حيث استقبله ولى العهد محمد بن سلمان ثم التقى بالملك سلمان بن عبدالعزيز، والثانية للمشاركة فى "قمة جدة"والتى جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة مؤخرا للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى، والتى عقدت بالعاصمة الرياض.

المشاركة فى اجتماع العقبة

وزار الرئيس مدينة العقبة الأردنية لعقد اجتماع رباعى مع عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن ومحمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى حينها، ومصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراقى السابق.

أيضا قام الرئيس بزيارة رسمية لسلطنة عمان واستقبله السلطان هيثم بن طارق، فى قصر العلم العامر فى مسقط.

وتبعتها زيارة لمملكة البحرين حيث استقبله جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين فى مطار المنامة ثم قصر الصخير الملكى.

زيارة الدوحة

كما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدينة الدوحة فى زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها لسيادته إلى دولة قطر، وذلك تلبية لدعوة الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، وجاءت الزيارة تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة بين البلدين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الأصعدة، وتلتها زيارة اخرى وذلك للمشاركة فى افتتاح كأس العالم التى نظمته قطر فى نهاية 2022.

المشاركة فى القمة العربية بالجزائر

واستكمالا لزيارات الرئيس فى المنطقة العربية توجه الرئيس السيسى للعاصمة الجزائر للمشاركة فى القمة العربية الحادية والثلاثين والتى عقدت تحت شعار لم الشمل، وجاءت مشاركة الرئيس بالقمة العربية فى إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارا لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

جولة أوروبية

ومن ناحية أخرى أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، جولة أوروبية استهلها بزيارة إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، والذى يعد أحد المحطات المهمة لانعقاد قمة المناخ العالمية، والتى عقدت بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر الماضى.

زيارة العاصمة الصربية بلجراد

وغادر الرئيس السيسى برلين متوجها إلى العاصمة الصربية بلجراد، حيث استقبله الرئيس الصربى "ألكسندر فوتشيتش"، وكبار رجال الدولة فى صربيا.

وعقدت قمة رئاسية وقام الرئيس الصربى بتقليد الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام جمهورية صربيا كما شارك الرئيسان فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الصربى.

وفى آخر محطاته الأوروبية قام الرئيس بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس الجمعة تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والذى استقبله فى قصر الإليزيه.

وشهد اللقاء إجراء مباحثات بين الرئيسين، كما التقى الرئيس السيسى برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

المشاركة فى القمة الأمريكية الإفريقية

واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسى زيارته الخارجية هذا العام، بواحدة من أهم الزيارات للعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة فى القمة الأمريكية الإفريقية، والتى التقى فيها كبار الدولة الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكى جو بايدن ووزير الخارجية أنتونى بلينكن.

كما التقى الرئيس وزير الدفاع الأمريكى، أوستن لويد، وذلك بمقر البنتاجون فى واشنطن، حيث قام الرئيس السيسى بكتابة كلمة فى سجل الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية.

وعبر الوزير عن تشرفه بزيارة الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، مؤكدا على التقدير البالغ لجهود الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة فى ليس فقط فى الشرق الأوسط وإفريقيا بل على المستوى العالمى، والتقى الرئيس السيسى أيضا بقادة من الكونجرس وبعض المنظمات الأمريكية.