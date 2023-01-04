امتحانات الفصل الدراسي الأول، تفاصيل خطة الجيزة لتأمين امتحانات صفوف النقل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 10:27 مساءً - امتحانات الفصل الدراسي الأول، تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعداداتها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ سنوات النقل (الابتدائي والإعدادي) والمقرر أن تعقد في الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

-تشكيل غرفة عمليات ومركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ومتابعة أعمال الامتحانات متابعة دقيقة، على مدار الساعة، وإبلاغ أي مشكلة لغرفة عمليات المديرية.

_توزيع الإشراف بكل صباح أثناء تواجد الطلبة وفى الفسحة وأثناء خروج الطلاب.

_ الحراسة الليلية في المدارس، واستعداد الشئون المالية والإدارية لتوفير الأوراق ومستلزمات الامتحانات وتوفير ما يلزم لكنترول الشهادة الإعدادية.

_ الموجه الأول للمادة مسئول مسئولية كاملة عن مراجعة الشكل النهائي والتأكد من عدم وجود أخطاء والمتابعة مع مسئول التطوير التكنولوجي من توقيت فتح وغلق الامتحان وفقا لجدول الامتحانات المعد من قبل المديرية.

_قيام مسئول التطوير بطباعة الامتحانات وعرضها على الموجه الأول لمراجعتها قبل الامتحان بمدة كافية ويتم اعتماده من الموجه الأول للمادة

_اتباع التعليمات الصادرة من المديرية للصفين الأول والثاني الثانوي.

_يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة، حتى يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الجيزة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2022.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة

سنوات النقل الابتدائي والإعدادي ضمن الفصل الدراسي الأول 2023 تعقد في الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.

مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.

الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

وأكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات.

جداول المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة

- الصف الرابع الابتدائي (صباحي – مسائي)

- الصف الخامس الابتدائي (صباحي – مسائي)

- الصف السادس الابتدائي (صباحي – مسائي).

جداول المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (صباحي – مسائي)

- الصف الثانى الإعدادي (صباحي – مسائي)

-الصف الثالث الإعدادي (صباحي) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.