الأنبا سيداروس يستقبل وفود المهنئين من مجلس القبائل العربية والأحزاب

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا سيداروس، الأسقف العام، بالمقر الأسقفى بعزبة النخل، وفود من المجلس الأعلى للقبائل العربية المصرية أمانة القاهرة وحزب الشعب الجمهورى وحزب حماة الوطن، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وكان على رأس وفد المجلس الأعلى للقبائل العربية المصرية، الأستاذ هادى عمر الأمين العام، والشيخ مقبول واصل رئيس لجان المصالحات، والأستاذ حسانين واصل، نائب رئيس لجان المصالحات، والأستاذ أمير نصيف أمين عام الشئون القانونية، والأستاذ علاء عباس أمين العمل الجماهيرى، والدكتور أحمد الجعفرى المنسق العام، والحاج على التونى أمين لجنة المصالحة، والأستاذ أحمد ذكى أمين العمل الجماهيرى، والشيخ سيد محمد حسن أمين العمل الجماهيرى، والسيدة نعمة ابراهيم أمينة المرأة قطاع شرق القاهرة.

كما حضر على رأس حزب الشعب الجمهورى، المهندس سمير عوض أمين الحزب بالمطرية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمطرية، الأستاذ سالم مسعود، والأستاذ طارق صلاح، والأستاذ محسن شاهين، والأستاذة راندا القدرى، والأستاذة جيهان سليم، والأستاذة أمل غريب، والأستاذ عبد الكريم محمود، والأستاذ محمد طيران، والأستاذ سامح صبحى، والأستاذ رمسيس نعيم، والأستاذة سماح مكرم، والمستشار محمد فرج.

كما جاء للتهنئة أيضًا وفد من حزب حماة الوطن أمانة المرج، وعلى رأس الوفد، الأستاذ إيهاب عبد الحميد، أمين التواصل الشعبى الجماهيرى والأستاذ شريف عبدالفتاح الجوهرى أمين الإعلام.

وقد أعرب نيافته عن سعادته الشديدة بهذا اللقاء بين كافة الجهات مجتمعين على المحبة والسلام دومًا.