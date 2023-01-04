«إكسترا نيوز»: برامج تنمية الصعيد.. مدن جديدة وتطوير وتوفير آلاف الفرص

جدة - نرمين السيد - أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الصعيد أهمية خاصة، منذ توليه مسئولية قيادة البلاد، فحرص على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والقطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية.





واستعرضت قناة "إكسترا نيوز"، شرايين التنمية فى الصعيد:

وحقق الصعيد طفرة كبيرة فى إنشاء وتطوير المستشفيات والمدارس وإنهاء جميع المناطق غير الآمنة، وتوفير 26 ألف فرصة عمل.

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