محافظ أسوان: تشكيل لجنة عليا لترميم منزل العقاد

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، تشكيل لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء والهيئة الهندسية للمعاينة الميدانية لمنزل عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، لتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح، وذلك بعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





وأكد المحافظ -فى بيان اليوم الأربعاء- اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، لافتاً إلى أن تدخل رئيس الوزراء يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمبانى التراثية والعمل على تأهيلها كقيمة تاريخية. يذكر أن محافظ أسوان قام بزيارة ميدانية لبيت العقاد أكثر من مرة والذى تم إنشاؤه منذ عام 1948 على مساحة 220 مترا بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة.

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