«إكسترا نيوز».. تنفيذ 550 مشروعا فى مختلف القطاعات بقرى ومدن سوهاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بمحافظات الصعيد ووضعها على خريطة التنمية والتطوير من خلال مشروعات قومية عملاقة وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والقطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية.





وكان لمحافظة سوهاج نصيب كبير من هذه الإنجازات التى ساهمت فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش. وحرصت قناة "إكسترا نيوز"، على استعراض المشروعات التيى نفذتها الحكومة المصرية بسوهاج. ولفتت إلى أنه تم تنفيذ 550 مشروعا في مختلف القطاعات بقرى ومدن المحافظة.

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