وزير الشباب والرياضة يلتقى ممثلى أكاديمية شباب المتوسط بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 09:30 مساءً - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء بديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ممثلى أكاديمية شباب المتوسط؛ لاستعراض أبرز أنشطة ومشروعات الأكاديمية المقرر تنفيذها الفترة المقبلة.

قدم الشباب أعضاء الأكاديمية تقريراً شاملاً حول النسخة الثانية من برنامج "أكاديمية شباب المتوسط"، والتى أقيمت بمكتبة الإسكندرية فى الفترة ١٤-١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية بشأن النسخة الثالثة من برنامج أكاديمية شباب المتوسط، والمتوقع مشاركة نحو ٣٠ جهة بها، والبرنامج التدريبي الذى سيتم تنفيذه للشباب المصري المشاركين فى تلك النسخة قبل الفعاليات؛ لتوعيتهم وثراء معرفتهم، علاوة على الحديث عن مبادرة "لن نترك أحداً خلفنا"، والتى تنفذها الأكاديمية لتنمية مهارات، وبناء قدرات الشباب العربى الذين لم يسبق لهم المشاركة فى أحداث دولية.

كما عرض الاجتماع المشروع المقترح من قبل "أكاديمية شباب المتوسط" بشأن اختيار مدينة العلمين عاصمة شباب المتوسط، وكذا مقترح تنفيذ البرنامج الدولى للتطوع فى مصر، والبدء فى تطبيقه بشكل تجريبي يليها التنفيذ بشكل رسمى بما يساهم فى نقل خبرات ومهارات الشباب من مختلف الدول لنظرائهم المصريين داخل الهيئات الشبابية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على تقديم الدعم للكيان الشبابى "أكاديمية شباب المتوسط"، وتنفيذ برامجه بما يتوافق مع سياسة ورؤية الوزارة، مطالباً التوسع فى أنشطة الأكاديمية فى مدن مصر بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

أشاد الدكتور أشرف صبحى بتنوع مشروعات "أكاديمية شباب المتوسط" المنفذة على مدار العام، والعمل على تلبية الاحتياجات المطلوبة بالتشبيك مع الإدارات المختصة بالوزارة.

حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة كل من :"إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدنى والقيادات الشبابية، ورانيا سامى ورضوى حسام ممثلى إدارة العلاقات الخارجية".