إنجازات "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.. 10800 مشروع ضمن المبادرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 09:30 مساءً - مبادرة حياة كريمة في سوهاج غيرت الواقع في كل القطاعات المختلفة بداية من قطاع التعليم والصحة وحتى قطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات، كما حققت أحلام المواطن البسيط في الحصول على حياة كريمة في السكن والتعليم، وفي كل شيء ووفرت له آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى تعليم الحرف وتمليك الورش داخل المجمعات الصناعية المختلفة، وهى كالتالى:-

- إجمالي تكلفة المشروعات التي تمت في سوهاج حوالي 60 مليار جنيه في سبع مراكز في المحافظة ويمثلون حوالي 65٪ من نسبة السكان في المحافظة.

- قامت المبادرة بإقامة أكثر من 10800 مشروع موزعين على 30 مركزاً قروياً و 181 قرية، وعلى أكثر من 1123 قرية ونجع.

- إنشاء 30 مجمع خدمات حكومية بـ 30 قرية لخدمة المواطنين بواقع مركز بمل وحدة قروية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كل مجمع سيضم "مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعى".

- شملت المبادرة إنشاء 108 عمارات بإجمالي 864 وحدة سكنية، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات 70 %، منها 12 عمارة بقرى الغريزات ونجع أبوعوض، والبطاخ » بمركز المراغة، و21 عمارة بقريتي « نجوع الرياينة والفراسية » بمركز ساقلتة و5 عمارات بقرية «التل الزوكي بمركز طما، و 15 عمارة بقرى الغنيمية، والغابات والحرجة بالقرعان، وبرديس بمركز البلينا و عمارات سكنية بقرى المجابرة والخلافية، وبيت داود » بمركز جرجا، وہ عمارات بقرية السقرية ، بمركز المنشاة و 42 عمارة بقرى القوصة، ونجوع مازن والعزبة ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيي ومزاتة، والبلابيش بحري بمركز دار السلام.

- في دعوة من مبادرة "حياة كريمة" للتشجيع على القراءة والاطلاع على وسائل التكنولوجيا تم إنشاء 24 مكتبة ممتلئة بالكتب بالقرى التابعة للمبادرة.