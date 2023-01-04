«رفقاء قادرون باختلاف».. 15 مقترحا من «التعليم» لدعم الطلاب من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته بفعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الرابعة، الأربعاء الماضى، أطلق الرئيس السيسى مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"، وكلف كلا من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بإطلاق المبادرة فى كافة الهيئات والمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب والرياضة، موجها الوزارات المعنية بالتنسيق ووضع آلية تنظيمية لاشتراك المواطنين فى المبادرة وتحفيزهم على دعمها.

وشارك فى الجلسة النقاشية بوزارة التربية والتعليم، مجموعة من قامات الصحافة والإعلام وأعضاء مجلس النواب وممثلى مؤسسة حياة كريمة وأساذتة كليات التربية ومعلمين وأولياء أمور لذوى الهمم وطلاب من ذوى الهمم.

وكشف الوزير عن أعداد الطلاب من ذوى الهمم الملتحقين بالمدارس، فهناك 101 ألف و691 طالبا مدمجا بالمدارس الحكومية، و44 ألفا و373 طالب تربية خاصة، و11 فصلا لمتعددى الإعاقة، وتتنوع الإعاقات بين طلاب التربية الخاصة بين السمعية والبصرية والذهنية، كما يبلغ عدد معلمى التربية الخاصة 9 آلاف و762 معلما.

وتضمنت الجلسة النقاشية ورشة عمل انتهت إلى عدد من المقترحات لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بشأن المبادرة، يرصدها "دوت الخليج" فى التالى:

- تحديد مفهوم الرفيق لقادرون باختلاف.

- اختيار مدربين لديهم كفاءة تؤهل الرفقاء للعمل مع ذوى الهمم.

- نشر حملات توعية وتقديم أوجه الدعم النفسى.

- الاهتمام بالانشطة المتنوعة التى تتناسب مع قدرات ذوى الهمم ورفقائهم.

- الاهتمام بتأسيس مراكز حكومية لتنمية مهارات ذوى الهمم.

- تعزيز العمل الجماعى عن طريق إقامة معسكرات لتنمية قدرات ذوى الهمم على التعايش المجتمعى.

- توفير الفرص لذوى الهمم للمشاركة فى المحافل والمسابقات المحلية والدولية.

- التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتجهيز المدارس بالاحتياجات اللازمة لذوى الهمم سواء فى المدارس القائمة أو التى سيتم إنشائها حديثا.

- تطوير وتطويع المناهج التى تتناسب مع ذوى الهمم.

- استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة ذوى الهمم.

- استحداث بعض التخصصات التى تتناسب مع هذه الفئة وربطها بسوق العمل.

- تعديل بعض التشريعات.

- زيادة مجالات الأنشطة واكتشاف الموهوبين من خلالها ورعايتهم.

- تنظيم معارض لذوى الهمم.

- تنفيذ برامج تليفزيونية بمشاركة ذوى الهمم ورفقائهم.