جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفو جراف التالى أهم هذه القطاعات:

وتم الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسبة تنفيذ 100% فى قطاعات مياه الشرب والوحدات الصحية والمجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية ومد وتدعيم شبكات الكهرباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 125 مشروعا لـ«حياة كريمة» تغير وجه مدينة طما فى سوهاج (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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