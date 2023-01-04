محافظات الصعيد في قلب التطوير.. إنجازات غير مسبوقة ومشروعات قومية عملاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 08:26 مساءً - شهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

وبتوجيهات من القيادة السياسية أصبحت قرى ومدن محافظات الصعيد تتنفس بناءً وتنمية، فما بين مشروعات محاور وطرق عملاقة ربطته بمحافظات الجمهورية وحققت السيولة المرورية ووفرت السلامة والحماية للمسافرين، إلى مشروعات صناعية عملاقة وفرت آلاف فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي والمياه وبناء المدارس والجامعات، وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات التي تضم جميع التخصصات.

وكشفت المعلومات العامة عن محافظة سوهاج بصعيد مصر محافظة سوهاج هي إحدى المحافظات الأربع المكونات لإقليم جنوب صعيد مصر بجانب كل من محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا، ومحافظة الأقصر تتكون المحافظة من 11 مركزا، تضم 11 مدينة و3 أحياء، و51 وحدة محلية رئيسية، و2012 قرية تابعة، بالإضافة إلى 1445 من العزب والنجوع.

ومدينة سوهاج هي العاصمة الإدارية والثقافية والاقتصادية للمحافظة كما توجد بها جامعة سوهاج.