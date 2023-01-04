الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 08:25 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وسيكون هناك سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 19 11

6 اكتوبر 19 11

بنها 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 19 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 10

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 12

نخل 17 06

كاترين 15 04

الطور 22 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 23 14

الاسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 19 14

السلوم 18 10

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 13

حلايب 21 14

أبو رماد 20 13

رأس حدربة 22 13

الفيوم 20 09

بني سويف 19 09

المنيا 19 09

أسيوط 20 08

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

الوادى الجديد 22 08

أبوسمبل 20 09