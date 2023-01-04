تعرف على أعمال الترفيق بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا بسوهاج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أعمال الترفيق بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا بسوهاج: وتستهدف مشروعات التنمية المحلية، أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية، وجاءت المنطقة الصناعية بغرب جرجا ثان المناطق التى تم تطويرها من خلال أعمال الترفيق والتى شملت توصيل "مياه الشرب، والصرف الصحى، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعى"، بتكلفة إجمالية تبلغ 633 مليونا و223 ألف جنيه.

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