تعاون مشترك بين جامعتى الملك سلمان وتينيسى الأمريكية فى المشروعات البحثية

جدة - نرمين السيد - استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية بفرعها فى مدينة رأس سدر، فريق عمل فى مجال الطب البيطرى من جامعة تينيسى الأمريكية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وخاصة فى المشروعات البحثية المشتركة، برعاية كل من الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية ورئيس جامعة تينيسى الأمريكية، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدعم آليات التعاون والشراكة مع الجامعات الأجنبية فى البرامج الدراسية المختلفة.





وخلال فترة الزيارة التى تستمر من 1 إلى 7 يناير الجارى، سيقوم وفد جامعة تينيسى بإلقاء بعض المحاضرات المتخصصة لطلاب الطب البيطرى بالمستويين الأول والثانى، ومناقشة اللوائح الأكاديمية وطرق التدريس ومخرجات التعلم، من خلال حوار تفاعلى يشارك فيه طلاب الجامعة، كما سيطلع الجانب الأمريكى على إمكانيات الجامعة المادية والبشرية. وتشمل الزيارة أيضا مناقشة إمكانية طرح برنامج دراسى بشهادة مزدوجة تمنح من الجامعتين فى مجال الطب البيطرى، ومناقشة إمكانية تبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والتوسع فى المشروعات البحثية المشتركة المتعلقة بمجال الطب البيطرى. ومن المقرر أن يشارك فى هذه الزيارة، عمداء كلية الطب البيطرى بالجامعتين ومديرى البرامج، وأعضاء هيئة التدريس.

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