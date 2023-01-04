عمرو درويش: مليار دولار ميزانية هيئة تنمية الصعيد.. وهذه «هدية الدولة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 07:28 مساءً - قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة الإدارة المحلية استمعت اليوم إلى ممثل هيئة تنمية الصعيد، الذى كشف بدوره عن العدد الهائل من المشروعات، والتي تقترب ميزانيتها من مليار دولار.

ووصف درويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، هيئة تنمية الصعيد بأنها هدية الدولة لمحافظات الصعيد، والذي سوف يشهد العديد من المشروعات في الفترة المقبلة، كاشفا: "رئيس هيئة تنمية الصعيد تحدث اليوم عن أعمال تم تنفيذها تقترب من 178 مليون جنيه، وحجم أنشطة صناعية وحرفية تخدم 1400 مواطن في جنوب الصعيد".

وأوضح النائب عمرو درويش، أن الإعلام المصري عندما يبرز الجهود المبذولة لتنمية الصعيد، سيقطع بذلك ما يثار من شائعات ويقف ضد القوة المعادية التي تبث سمومها باتجاه مصر باستمرار، مردفا: "اللواء شريف أحمد صالح، رئيس الهيئة، تحدث اليوم عن أن هناك 5 مشروعات كبرى سيتم افتتاحها غدا، بتكلفة تتجاوز 178 مليون جنيه، وستعمل على تشغيل 1400 يد عاملة في الصعيد".

وأكد أن الصعيد يتحرك خطوات كبيرة إلى الأمام، نتيجة في ضوء حجم التطوير الذي يحدث في جنوب الصعيد بسبب توافر الإرادة السياسية وتسخير الإمكانيات لهذه الأعمال.

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اجتماعا لتقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم (157) لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك في ضوء تنفيذ اتفاق قرض تنمية محافظات الصعيد (سوهاج – قنا) وتعثر تنفيذ بعض المشروعات، وذلك بحضور رئيس الهيئة.

واستعرض اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، الجهود التى بذلتها ولا زالت الهيئة منذ بدء تفعليها فى عام 2019 وحتى الآن، قائلا: "الهيئة تعمل منذ بدء تفعيلها بناء على توجيهات القيادة السياسية من أجل تقليل نسب البطالة والفقر وزيادة فرص العمل في كافة محافظات الصعيد التي تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات الصناعية والتنموية والزراعية والحيوانية وذلك بالاعتماد على أبناء الصعيد أنفسهم".

وأضاف صالح، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن من أبرز المشروعات التى تعمل عليها الهيئة مشروع بيئى لزراعة الجوجوبا، بإعتباره منتج زراعي بيئي وصناعي واعد يعمل على التخفيف من أثار التغيرات المناخية وذلك بالإستفادة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر.

وتابع: "المشروع يأتى فى إطار خطة بعيدة المدي لتحسين حالة البيئة والهواء في هذه المناطق، تم الإنتهاء من زراعة مساحة ألف فدان لتحقيق هذه الأهداف للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، ضمن خطة مصرية للإستفادة من زراعة الجوجوبا وتصدير منتجاتها في ظل ارتفاع الطلب لأكثر من 200 ألف طن وقلة المعروض دوليا من هذه المنتجات، مؤكدا أن مشروع الجوجوبا بالغردقة يعد أعظم المشروعات الزراعية النموذجية التي تعتمد على استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وتعظيم الفائدة منه، وأن تنفيذه فى محافظة سياحية يساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل".

وأشار صالح، إلى أن مشروع زراعة الجوجوبا بإجمالى استثمارات بلغت 138 مليون جنيه للمرحلة الحالية في محافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن هناك العديد من الفوائد للمشروع البيئية أبرزها وتوفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج، متابعا:" يُطلق الهكتار الواحد نحو 275 طن من الأكسجين سنوياً ويحتجز نحو 17 – 25 طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً، وأن الجوجوبا تنتج ثماراً تكون نسبة الزيت فيها 40-55% ويعد المردود الاقتصادي لهذه النبتة مرتفع جدا حيث ان نسبة الطلب العالمي عليها 200 ألف طن أما نسبة الانتاج 15الف طن.