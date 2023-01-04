«اليوم» يعرض تقريرا عن توقيع عقد المرحلة الثانية لمشروع «ممشى أهل مصر»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 07:28 مساءً - عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، تقريرا متلفزا عن توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر.

وشهد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، توقيع عقد المرحلة الثانية لمشروع ممشي أهل مصر، بين كل من شركة كاونسل ماسترز وشركة سيتى ايدج وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن توقيع البروتوكول هو نتاج نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت فى مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، وبعد ذلك جاء تدريجيا إشراك القطاع الخاص في إدارة تلك المشروعات.

وأضاف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، لتوقيع عقد المرحلة الثانية لممشى أهل مصر، أن مشروعات الشراكة تدعم القطاع الخاص أول قبل الدوله، وتساهم في وجود استدامة حقيقية لكافة مشروعات الدولة والقطاع الخاص والحفاظ عليها من خلال الصيانة والتشغيل.

وقال إن الحكومة بدأت فى المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة وهو الاتفاق على الشراكة بالكامل من خلال التنفيذ والادارة والتشغيل في مختلف المشروعات المقبلة.

ومن جانبه، قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي، لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، أن المرحلة الثانية من مشروع أهل مصر تتخطي الـ2 كيلو، لافتا إلى أن نجاح التجربة الأولي في ادارة المرحلة الأولي، هو السبب الرئيسى في استمرار التعاون والشراكة مع شركة كاونسل ماسترز.