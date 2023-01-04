مبادرة «ابدأ»: توفير مليار دولار من فاتورة الاستيراد حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 07:28 مساءً - قالت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية ابدأ، إن المبادرة نجحت في توطين صناعات جديدة لأول مرة في مصر، كما وفرت المصانع التي تعمل في إطار المبادرة على توفير مليار دولار حتى الآن من فاتورة الاستيراد.

أضافت دينا الدليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن مبادرة "ابدأ" حققت إنجازات كبيرة على الأرض منذ انطلاقها، حيث دشنت صناعات جديدة ومصانع أخرجت إنتاجها فعليا إلى الأسواق، كاشفه: "لدينا مصنع لمحركات وسائل النقل الخفيف سيتم افتتاحه هذا الشهر".

وأوضحت عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية ابدأ، أن مبادرة "ابدأ" تعمل بالتوازي مع مبادرة حياة كريمة في العديد من المجالات، مضيفه: "لدينا قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة ونتواصل معهم ونقدم لهم الدعم في كل المحافظات، لذلك جهودنا تنتشر على مستوى الجمهورية لحل مشكلات كافة المصانع".

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

وفي وقت سابق، أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.