«ابدأ».. بروتوكول مرتقب لتطوير مراكز التدريب والكفاية الإنتاجية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بروتوكول تعاون مرتقب مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـ"القوى العاملة".





ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل البروتوكول المرتقب:

يتضمن هذا البروتوكول تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فنى ومهنى وتثقيفى للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، والسعى نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة، لتكون ذراعاً جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المدن والقرى الأكثر احتياجا للخدمات، وذلك من خلال الدعم التمويلى من صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى العاملة.

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