شرايين التنمية فى الصعيد.. سوهاج تتنفس بناءً وتعميرًا

جدة - نرمين السيد - شَهِدَت محافظات الصعيد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والقطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتى ساعدت فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.





وبتوجيهات من القيادة السياسية أصبحت قرى ومدن ومحافظات الصعيد تتنفس بناءً وتنمية، فما بين مشروعات محاور وطرق عملاقة ربطته بمحافظات الجمهورية وحققتَ السيولة المرورية ووفرت السلامة والحماية للمسافرين، إلى مشروعات صناعية عملاقة وفرت آلاف فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى والمياه، وبناء المدارس والجامعات، وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات التى تضم جميع التخصصات. ورصد مركز الفكر للدراسات الساسية والاستراتيجية تفاصيل شرايين التنمية فى سوهاج والتى جاءت كالتالى:

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