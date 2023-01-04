رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات «سكاتك النرويجية» فى مصر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها شركة "سكاتك النرويجية" فى مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك النرويجية"، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمى للشركة.







وفى مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولى الشركة النرويجية، مؤكدا أن شركة "سكاتك" تعد شريكا استراتيجيا لمصر فى مجال الهيدروجين الأخضر.

وأضاف "مدبولى" أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوى، بما يتماشى مع التوجه العالمى لدعم مثل هذه المشروعات، مشيرا فى هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر من بين مجالات أخرى.

وأشار إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث نصت هذه المادة على منح مجموعة من المشروعات الاستثمارية وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، كما ألزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثمارى خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى السنوى.

وأوضح وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الدولة تولى أهمية كبيرة لتصدير الهيدروجين الأخضر لعدد من الدول، لافتا إلى أن هذه السوق أصبحت سوقاً تنافسية إلى حد كبير، خاصة مع حزم التسهيلات والحوافز التى تقدمها الحكومات للشركات العاملة فى هذا المجال. مؤكدا أن مصر تضع كل هذه التطورات العالمية محل الدراسة دائما.

من جانبه، استعرض تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك النرويجية" آخر تطورات مشروعات الشركة فى مصر، والتى تتضمن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات مع التحالف المكون من "صندوق مصر السيادى" وشركة "أوراسكوم للإنشاءات" وشركة "فيرتيجلوب"، وكذلك مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء سعة 1 مليون طن/سنوياً، وكلاهما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا مشروع طاقة الرياح بقدرة 5000 ميجاوات الذى تعمل الشركة على تطويره فى مصر.

فيما أعرب محمد عامر، المدير العام الإقليمى للشركة عن الاهتمام الكبير الذى توليه الشركة لاستثماراتها فى مصر، مشيدا بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من تداعيات الحرب الجارية وتغيرات قطاع الطاقة عالمياً.

وفى ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمساندة المشروعات التى بدأت شركة "سكاتك النرويجية" فى تنفيذها فى السوق المصرية، وتطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركة فى الفترة المقبلة.