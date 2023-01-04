دراسة لمركز الفكر تبرز جهود الدولة بصعيد مصر فى مجال الحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وقالت هالة فودة الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه فى مجال الحماية الاجتماعية، وفى محاولة للحد من الفقر بمحافظات الصعيد تم منح قروض للأسر محدودة الدخل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بقيمة بلغت 174 مليون جنيه منذ عام 2014 وحتى عام 2017.

كما تمت تغطية أكثر من 1700 قرية بالصعيد بمظلة برنامج (تكافل وكرامة) الذى يوجه 82% من إجمالى مخصصاته لمحافظات الوجه القبلى بإجمالى نحو 1,1 مليون أسرة.

وتم زيادة المخصصات المالية لصالح مشروع التغذية المدرسية بالصعيد ليغطى أكثر من 9400 مدرسة بإجمالى تكلفة مالية تصل إلى 850 مليون جنيه فى العام الدراسى 2016/2017.