دراسة لمركز الفكر تبرز جهود الدولة فى مجال تمكين المرأة الصعيدية

جدة - نرمين السيد - وقالت هالة فودة الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه فى مجال تمكين المرأة الصعيدية، تم الإعلان عن بدء إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل، بالصعيد، بسعة 386 سريرا، على مسطح مساحته 6000 متر مربع بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه إتاحة سبل الحياة الكريمة للمرأة الصعيدية، سبق هذه الخطوة إطلاق وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة مع المنتدى الاقتصادى العالمى محفز سد الفجوة بين الجنسين، لمحاولة وضع السياسات الصحيحة والإجراءات التى تحقق تمكين المرأة.

بالإضافة إلى مشروع تمكين الفتيات الذى سيتم بالتعاون بين المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 3 ملايين دولار والذى يستهدف تحقيق التنمية فى المناطق الأكثر احتياجا للخدمات فى صعيد مصر، حيث ستستفيد منه محافظتا المنيا وقنا، لتمكين المرأة وضمان الوصول إلى فرص التعليم وتحسين الخدمات الصحى، فضلا عن تعزيز الوعى بالتنوع الثقافى، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

أيضا تم إطلاق مبادرة "كمامة" التى كانت نموذجا للتعاون مع المؤسسات الدولية ممثلة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات المجتمع المدنى من خلال مؤسسة "النداء"، ومختبر التمويل البديل ومؤسسة "نية"، بهدف إشراك السيدات فى صعيد مصر فى إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولى، أنه تم تدريب نحو 16.8 ألف سيدة فى صعيد مصر، فى مجالات الزراعة وتنمية المهارات الخاصة التى ترتبط بالحرف المصرية، وذلك فى أكثر من 70 قرية من قرى الصعيد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال المؤسسة.