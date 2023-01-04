مركز الفكر يكشف فى دراسة الجهود التنموية فى محافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدراسة أن مصر وضعت استراتيجية التنمية المستدامة لتعزيز رؤية مصر 2030 من خلال التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الوطنى، الذى بدأ فى نوفمبر 2016، ومن خلال هذا البرنامج نفذت مصادر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مع العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، والسيطرة على السياسة المالية والنقدية، وإجراء الإصلاح الهيكلى فى العديد من القطاعات، وتحسين بيئة الأعمال، وتكثيف الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام الذى يحركه القطاع الخاص، كشريك فعال للحكومة تعمل على تحقيق التنمية، مع التوسع أيضًا فى برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف من تأثير تدابير الإصلاح من هم فى أمس الحاجة إليها.

بالإضافة إلى أنه فى قلب كل هذه الجهود يأتى الهدف الاستراتيجى المتمثل فى تحسين نوعية الحياة للمواطنين فى محافظات صعيد مصر من خلال تكثيف الجهود والاستثمارات الموجهة إلى المنطقة، كما تم تطبيق عدد من منهجيات الاستهداف من خلال برنامج تكافل وكرامة، والذى يهدف إلى تحقيق هدف العدالة الجغرافية من خلال معالجة الفوارق الإقليمية التى تؤثر على المناطق الريفية مثل صعيد مصر.

ويغطى البرنامج محافظات صعيد مصر وهى الأفقر فى البلاد، من توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، والاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف القاطع للنساء وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، ويعمل البرنامج فى 34 مركزًا فى الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة، باعتبارهم الأكثر احتياجًا، بتكلفة 155 مليار جنيه.