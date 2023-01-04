مدبولى يبحث ترتيبات مشاركة مصر كضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، التى تستضيفها مدينة دبى الإماراتية، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الجانب المصرى، ومن الجانب الإماراتى محمد القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعهود الرومى، وزيرة الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل، وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد، وعبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفى، وعدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين المصرى والإماراتى.





وفى مستهل الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر للقيادة السياسية الإماراتية على اختيار مصر كضيف شرف دورة هذا العام من القمة العالمية للحكومات، مؤكدا على التعاون والتنسيق المستمر، بما يسهم فى إخراج هذا الحدث المهم بالصورة المميزة، ويعكس مدى ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية ممتدة فى مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور القمة العالمية للحكومات، وتميزها فى استقطاب نخبة من قادة الحكومات والوزراء وصناع القرار والمختصين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها، وذلك بما يسهم فى تحقيق التنمية والمستقبل الأفضل لمختلف شعوب العالم.

وأشارت الدكتور هالة السعيد، إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار مناقشة واستعراض الترتيبات والتصورات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، والمقرر عقدها فبراير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رسالة من سمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، تتضمن الدعوة لحضور القمة وحلول مصر ضيف شرف للقمة خلال دورتها لهذا العام.

وتطرق محمد القرقاوى، خلال الاجتماع، إلى الاحتفالية التى أقيمت منذ أسابيع بمناسبة الاحتفال بمرور50 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، منوها إلى أنه من المقرر خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات المقبلة، إقامة احتفالية خاصة بمصر، تعرض فيها التجربة المصرية فى التنمية والإدارة، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ولفت القرقاوى إلى أن القمة العالمية للحكومات تستهدف صياغة مستقبل أفضل لمختلف شعوب العالم، وذلك من خلال المشاركة الواسعة لمسئولى الحكومات العالمية، وممثلى القطاع الخاص.