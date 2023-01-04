دراسة لمركز الفكر تبرز مشاريع التنمية بالصعيد والطريق إلى اللامركزية

جدة - نرمين السيد - وقالت هالة فودة الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد سنوات من التهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية بجنوب مصر، اتجهت الدولة فى السنوات الأخيرة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تنمية الصعيد فى جميع المستويات والمجالات، إيمانا من الدولة بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات الجمهورية لاسيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتنمية رأس المال البشرى، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر، والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرتفى بالاستثمارات العامة والخاصة.
وأضافت أن هذه الجهود توجت بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 157 لسنة 2018، الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد بعد إقراره من مجلس النواب، ونص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
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