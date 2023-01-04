الرئيس السيسى يوجه بدعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء حسن عبد الشافى المستشار برئاسة الجمهورية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء".

وقد وجه الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموى متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، وليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة فى كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة.

كما وجه الرئيس بدعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى على حساب ما كان قائمًا من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة فى تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجى العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية فى هذا الصدد، والتى ترتكز على إنهاء أى مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة.

كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية، فضلاً عن الإجراءات والجهود التى تم اتخاذها لتطهير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

كما اطلع الرئيس أيضًا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، بما فى ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية، وذلك على ذات النسق الجارى من المشاريع القومية التى تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية فى سيناء، لاسيما التصنيع الغذائى القائم على الإنتاج الزراعى، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ واستكمال الإنشاءات والمرافق بها.