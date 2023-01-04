جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى تفاصيل «حياة كريمة» فى سوهاج: وبلغ إجمالي عدد المدارس التي تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية 214 مدرسة وفرت 2920 فصلا دراسيا، بتكلفة بلغت مليار و148 مليون جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسليم 49 مدرسة جديدة ضمن «حياة كريمة» فى سوهاج (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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