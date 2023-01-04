السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس السيسى، فى هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصةً ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضى الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم، وكذا تطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحى.

كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء، خاصةً مطار العريش، والموقف التنفيذ لمختلف مكونات هذا المشروع من صالات انتظار ومبانى خدمات ومهبط الطائرات.

وتم كذلك استعراض الموقف الإنشائى والهندسى لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الحى الدبلوماسى، والذى سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة فى مصر، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع فى الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحى الدبلوماسى على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضًا عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى على مستوى الجمهورية، خاصةً محور 26 يوليو ومنطقة سفنكس المحيطة، وكوبرى تحيا مصر، ومحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب كلٍ من محور الضبعة، والطريق الساحلى الدولى بقطاعاته المختلفة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى جهود الهيئة الهندسية لاستقدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التى تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية المنتشرة على كافة رقعة الجمهورية.