الطاهرى: يعلن موعد عرض الفيلم الوثائقى شابيلا على شاشة القاهرة الإخبارية

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موعد عرض الفيلم الوثائقى شابيلا، والذى يعد جرس إنذار حقيقى للأوضاع فى الصومال.





وكشف "الطاهرى"، فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن العرض الخاص للصحفيين 10 يناير، والعرض الأول على شاشة القاهرة الإخبارية سيكون 11 يناير الساعة 7 مساء. الفيلم الوثائقى "شابيلا" سيناريو وإخراج الإعلامى محمد سعيد محفوظ، والذى يرصد فيه ما يحدث فى الصومال.

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