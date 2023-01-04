البابا تواضروس يستقبل فضيلة شيخ الأزهر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 05:22 مساءً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر سلامة داود، ووفدًا من مشيخة الأزهر، وفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح صحفي، إن فضيلة الإمام الأكبر أعرب ومرافقوه عن خالص التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، في وقت سابق اليوم، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ووفدًا من دار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، يرافقه وفد من كهنة الكنيسة الأسقفية بمصر، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء بعد غد الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، بحضور كبار الشخصيات في الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.