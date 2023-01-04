الوفد المصرى يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا بندكت

جدة - نرمين السيد - ألقى أعضاء ووفد الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، نظرة الوداع على جثمان قداسة البابا بندكتوس السادس عشر بكاتدرائية القديس بطرس الكبرى بالفاتيكان.





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