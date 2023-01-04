وزير الداخلية يهنىء قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 04:27 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد: يسُرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى والأمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. تلك المناسبة التى نستقى منها مشاعر المحبة والمودة .. ويُكرس الإحتفاء بها التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية .. الذين أثبتوا أنهم عصاة على الإنكسار أو الفناء قادرون على التنمية والبناء .. عازمون على التضحية كانوا وسيظلوا دوماً لوطنهم فداء ..

وكـل عــام وقداستكم بخــير.

كما بعث السيد/ محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للأنبا/إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. جاء بها :

بمشاعر ملؤها الإعتزاز والتوقير لشخصكم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر .. يُسعدنى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية .. على الأمة المصرية بكل الخير والإزدهار والنماء .. وكـل عــام وأنتــم بخــير.

كما بعث السيد/ محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للسيد الدكتور القس/ أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها :

يسعدنى فى مناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر .. عن تقديرى وإعتزازى راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات ودوام التوفيق والسداد .. ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرفعة والإزدهار .. وكـل عــام وأنتــم بخــير.

كما بعث السيد/ محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:

بمشاعر ملؤها التقدير والإعتزاز يطيب لى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

الأخوة والأبناء .. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة التى تفيض بمعانى المحبة والسلام .. ويعكس الإحتفاء بها صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان .. لنؤكد ثقتنا فى عزمكم على تواصل الجهود والعطاء .. لتكونوا دوماً فى طليعة الصفوف تزودون عن رفعة الوطن بكل غالٍ فى إيثار وإباء .. وكـل عــام وأنتــم بخــير.