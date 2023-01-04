محمود بسيونى: الصعيد ودع التهميش وحظى بالنصيب الأكبر من التنمية

جدة - نرمين السيد - وأوضح بسيونى خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكستر نيوز"، أن المشروعات تمثلت فى الحق فى التعليم والصحة، حيث تم إنشاء 415 مشروعا قوميا منذ العام 2014، واحتلت مشروعات التعليم النصيب الأكبر.

وأشار بسيونى إلى أن نصيب القرى بمحافظة سوهاج بلغ 49 مشروعا قوميا تنوعت بين مشروعات الصرف الصحى والاستثمارات الموجهة، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية مهتمة بالصعيد.

وقال رئيس التحرير التنفيذى لـ"دوت الخليج"، إن الدولة أعادت إلى الصعيد رونقه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ مشاريع حياة كريمة، وتوفير فرص العمل، وهو ما يعطى مؤشرا أن الدولة المصرية لديها رؤية شاملة؛ لتطوير منطقة الصعيد، حيث ودع التهميش الذى عانى منه لسنوات سابقة.

وأعلن بسيونى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يفتتح غدا مجموعة من المشروعات المهمة بمحافظة سوهاج فيما يتعلق بعدد من الحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة والحياة الكريمة، وهى الفلسفة التى تتحرك بها الدولة المصرية.