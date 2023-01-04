المديريات التعليمية تستعد لامتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ناقش الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، استعدادات المديريات التعليمية لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والاستعداد لامتحانات الثانوية للعام الدراسى 2023/2022، حيث تم التأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة للعملية الامتحانية.





وأكد الدكتور رضا حجازى على مديرى المديريات ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية.

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