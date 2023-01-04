محمود بسيونى لـ إكسترا نيوز : التطوير فى سوهاج شمل جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن هذا الربط ساهم فى جذب الاستثمارات والاستفادة من حركة التجارة، وأعتقد أن محافظات الصعيد الآن لها النصيب الأكبر من المخازن الاستراتيجية، والشركات الكبرى، حتى أصبحت منطقة نقل لوجستى مهم جدا بين شمال وجنوب مصر.

وأضاف بسيونى أن مشروعات الطرق ربطت المحافظة بالقرى التابعة لها، ما يسهل نقل التنمية فى أكثر من اتجاه داخل المحافظة، فكانت مشروعات الطرق هى الداعم الأكبر لتودع هذه المحافظات التهميش بشكل واقعى من خلال هذه المشروعات وربما بعضها يستكمل الآن، فكل هذه الطرق شرايين للتنمية تم مدها إلى الصعيد بدعم كبير من الدولة المصرية.

وأكمل: "من أهم المجالات التى شهدت التطوير فى محافظة سوهاج، ما يتعلق بالتعليم ومحو الأمية، وإنشاء مدارس، وجامعات، معاهد تعليمية متخصصة، وفى ملف الصحة أصبح هناك مستشفيات تستطيع تقديم الخدمات التى كان المواطن يضطر للسفر إلى محافظات أخرى لتلقى العلاج، أيضا مشروعات الصرف الصحى، وكذا قطاعات الرى والإسكان وكان لمبادرة "حياة كريمة" دور فى كل هذه المشروعات".

وقال رئيس التحرير التنفيذى لـ دوت الخليج: "لو تحدثنا عن مشروعات الإسكان نجد أن الدولة المصرية تتحرك لتوفير حوالى مليون وحدة سنويا، وأن يصبح الحق فى السكن متوفرا لكثير من المواطنين، وفى ملف القضاء على إسكان العشوائيات نجحت الدولة فى كل المحافظات فى توفير سكن ملائم لسكان المناطق الفقيرة لتكون هناك مناطق مؤمنة، بالإضافة إلى فكرة إنشاء مدن جديدة للصعيد وهذا يبين إلى أى مدى تفكر الدولة المصرية فى جودة الحياة ليس فى العاصمة فقط بل تمتد إلى كل المحافظات، تحديدا الصعيد لتعوض سنوات التهميش الماضية فى كثير من المجالات، فأصبحنا نرى محافظات الصعيد فى مقدمة المشروعات التى تنفذ وفى مقدمة اهتمامات الدولة المصرية".