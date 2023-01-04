مصر تدين تفجير سيارتين مفخختين في بلدة محاس وسط الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 03:29 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 4 يناير ٢٠٢٢، الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة محاس وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وأكدت مصر على تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.