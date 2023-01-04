جلسة نقاشية بـ «التعليم» لتحديد آليات تنفيذ مبادرة «رفقاء قادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، ضمت الجلسة النقاشية مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالمبادرة، إذ حضرها عدد من قامات الصحافة والإعلام وأعضاء بمجلس النواب وممثلى مؤسسة حياة كريمة والخبراء التربويين وأساتذة كليات التربية ومعلمين وقيادات الوزارة وأولياء أمور لذوى الهمم وطلاب من ذوى الهمم.

واستهل الدكتور رضا حجازى الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدا أن الدولة والقيادة السياسية تولى عناية كبيرة بذوى الهمم؛ لقناعتها وإيمانها التام بأهمية رعاية هذه الفئة ومنحها كافة الحقوق المجتمعية، بما يستلزم ضرورة العمل التشاركى وتوحيد كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الجلسة النقاشية تمثل الجلسة الأولى ضمن عدة جلسات تستهدف استطلاع الآراء وتحديد آليات التنفيذ ومتابعة آليات التنفيذ لتؤتى ثمارها على أرض الواقع.

وأوضح حجازى أن الوزارة لديها 101691 طالب مدمج فى المدارس الحكومية و44373 طالب تربية خاصة و11 فصل لمتعددى الإعاقة، ويتنوع طلاب التربية الخاصة بين الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية، كما يبلغ عدد معلمى التربية الخاصة 9762 معلم.

وأشار إلى أن أهمية مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" تكمن فى إظهار الدمج بمفهومه الواسع والذى يتضمن الدمج الاجتماعى وليس الأكاديمى فقط، مشيرا إلى أن الإنسان اجتماعى بطبعه مما يستوجب أهمية وجود رفيق أو أكثر لكل فرد من ذوى الهمم على مستوى الأسرة والمدرسة، مضيفا أنه يجب أن يكون المعلم بمثابة رفيق والوالد والأم والأخوات والزملاء من الطلاب رفقاء أيضا.

وأكد الوزير أن إظهار طاقة قادرون باختلاف ودعم موهبتهم وتنميتها واستثمارها يدعم شعورهم بالثقة بالنفس واحترام الآخر، مضيفا أن الوزارة تسعى دائما لإتاحة التعليم وتنفيذ استراتيجية الدمج لذوى الهمم بمختلف مدارس التعليم العام، وذلك بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم.

كما شدد على أهمية دعم المهارات الحياتية لذوى الهمم لتمكينهم من الانخراط فى المجتمع مما يجعلهم قوة مؤثرة وفعالة فى الحياة الاجتماعية.

وتضمنت الجلسة النقاشية ورشة عمل تم خلالها تقسيم الحضور إلى عدة مجموعات لوضع عدد من المقترحات خلصت إلى أهمية تحديد مفهوم الرفيق لقادرون باختلاف، واختيار مدربين لديهم كفاءة تؤهلهم للتعامل معهم، بجانب نشر حملات توعية وتقديم أوجه الدعم النفسى، والاهتمام بالأنشطة المتنوعة لتتناسب مع قدرتهم مع الرفقاء لممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للرفقاء، فضلا عن الاهتمام بتأسيس مراكز حكومية لتنمية مهاراتهم، وتعزيز العمل الجماعى عن طريق إقامة معسكرات لهم لتنمية قدراتهم على التعايش المجتمعى، وتوفير الفرص لمشاركتهم فى المحافل والمسابقات المحلية والدولية، فضلا عن أهمية التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتجهيز المدارس بالاحتياجات اللازمة لذوى الهمم سواء فى المدارس القائمة أو المدارس التى سيتم إنشائها حديثا.

كما تضمنت مقترحات الحضور أهمية تطوير وتطويع المناهج التى تتناسب مع ذوى الهمم، واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمتهم، واستحداث بعض التخصصات التى تتناسب مع هذه الفئة، فضلا عن ربطها بسوق العمل، وتعديل بعض التشريعات، وزيادة مجالات الأنشطة، واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم، وتنظيم معارض لهم، وتنفيذ برامج تليفزيونية بمشاركة ذوى الهمم ورفقائهم.

وفى ختام الحلقة النقاشية، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لكافة المشاركين على جميع الأفكار والمقترحات التى قدموها والتى تساعد فى وضع آليات التنفيذ، موجها بضرورة مشاركة نماذج ناجحة من ذوى الهمم فى الجلسات النقاشية المقبلة للاستماع إلى رحلة نجاحهم ومناقشة أهم التحديات التى واجهتهم.

كما قام الدكتور رضا حجازى بتكريم عدد من الطلاب من ذوى الهمم المشاركين فى الجلسة النقاشية، تقديرا لهم ولأفكارهم البناءة التى شاركوا بها خلال الجلسة.

حضر الحلقة النقاشية، الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الدكتورة أمل سويدان، رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، هبه الشرقاوى، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، محمد الصايم، مدير تحرير جريدة الجمهورية، محمد حبیب، مدير تحرير جريدة الأهرام، عبير غانم، الصحفية بجريدة الأهرام، الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، الدكتورة حاب أحمد إبراهيم، بكلية الدراسات التربوية، عبدالرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، السيد حجازى، عضو مجلس النواب السابق، والدكتورة زينب محمد حسن، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة أمل عزت، استشارى التربية الخاصة، بالإضافة لقيادات الوزارة وعدد من الطلاب من ذوى الهمم وأولياء أمور لذوى الهمم.