الأوقاف تعلن أسماء المتأهلين للاختبارات فى مسابقة خطباء المكافأة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء ومواعيد الاختبارات المركزية (للمجموعة الأولى) من المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة "على بند التحسين" وكذلك إقامة الشعائر بنظام المكافأة من خريجى الأزهر الشريف (الكليات الشرعية والعربية)، وخريجى مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف من حملة المؤهلات العليا.





وجاءت أسماء المجموعة الأول بمحافظات: (السويس – بورسعيد – شمال سيناء – الإسكندرية – مطروح – الفيوم – المنيا)، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية. وأعلنت وزارة الأوقاف أنه يشترط لدخول الامتحان إحضار صورة من المؤهلات الدراسية، وصورة من بطاقة الرقم القومى مع الاطلاع على الأصول، ولن يسمح بدخول الامتحان بغير ذلك، ومن لم يقدم ذلك قبل الامتحان فلن يعتد بنشر اسمه على الموقع.

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